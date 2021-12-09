Вартість робочої сили в Україні за рік зросла майже на 20%

За даними статистичного відомства, зростання вартості робочої сили прискорилося в порівнянні з другим кварталом 2021 року, коли зростання склало 13,5%.

Найбільше зросла вартість робочої сили у сфері "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" - на 30,5%

У промисловості вартість робочої сили зросла на 14,9%, у будівництві - на 15,2%, у торгівлі - на 16,1%, на транспорті - 15,5%.

У сфері "Фінансова і страхова діяльність" зростання склало 17,6%, "Інформація та телекомунікації" - 22,1%.

У сфері "Освіта" вартість робочої сили зросла на 26,5%, у сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 15,1%, "Охорона здоров'я" - 24,9%.

У сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування" вартість робочої сили зросла на 22,0%.