Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні в 3 рази нижче, ніж у Європі, - дослідження

Експерти Центру Разумкова відзначають, що з 2015 по 2021 рік держрегулятор не враховував в тарифах на розподіл необхідні обсяги газу для технологічних витрат (ВТВ), а зараз розраховує занижену вартість таких витрат. Тому діяльність з розподілу газу в Україні збиткова. У 2019 році обсяг збитку операторів ГРМ збільшився на 26,5% з 4,9 млрд гривень до 6,2 млрд гривень.

Результатом, на думку експертів, є відсутність фінансів для реінвестування та оновлення мереж. У дослідженні зазначено, що в структурі кінцевої вартості всіх витрат на газ в європейських країнах 54% становить плата за енергію (газ, як товар), а частка розподілу становить 22%.

"Тому в європейських країнах не виникає хронічного дефіциту інвестицій в розподільні мережі-оператори ГРМ прибуткові і можуть впевнено будувати інвестиційні плани, відповідаючи глобальним світовим трендам", — йдеться в опублікованому дослідженні.

В Україні, згідно із затвердженими держрегулятором тарифів на розподіл на 2022 рік, цей показник становить близько 8%.