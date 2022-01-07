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Вартість біткоїна впала до рівня минулого вересня: що сталося

Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 7 січня, курс біткоїна досягнув рівня вересня 2021 року. Вартість криптовалюти продовжила падати та опустився нижче 42 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Біткоїн втратив у вартості 4,9%, дійшовши до позначки 41 008 доларів. Разом з біткоїном впала й інша криптовалюта - Ethereum, але на 9% - до 3 127 доларів. Це також найнижчий рівень з 30 вересня 2021 року.

Як пояснюють в Bloomberg, падіння відбулось після того, як протоколи грудневого засідання ФРС США вказали на ймовірність більш раннього та швидкого підвищення процентної ставки, ніж очікувалось. Також на курс криптовалют вплинула ситуація в Казахстані.

Нагадаємо, курс біткоїна почав падати на тлі протестів в Казахстані.

Як писало РБК-Україна, на Казахстан припадає 18,1% хешрейту біткоїну.

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