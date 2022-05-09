"Стоїмо на боці України". У НАТО знову закликали Росію припинити війну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в День перемоги над нацизмом звернувся до Росії. Він закликав главу Кремля Володимира Путіна припинити війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга Die Welt.
"Я ще раз закликаю президента Путіна 9 травня негайно припинити війну, вивести свої війська з України і почати мирні переговори", - заявив генсек.
При цьому Столтенберг зазначив, що Альянс "стоїть на боці України і допомагатиме відстоювати право на самооборону".
Водночас генсек підкреслив, що в минулому Москва регулярно використовувала 9 травня для "поширення неправди про Захід і критики НАТО".
Варто зазначити, що у своїй промові на 9 травня Володимир Путін згадав НАТО. Він звинуватив колективний Захід і Альянс в мілітаризації України і заявив, що Київ нібито готував напад на Донбас і Крим.
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