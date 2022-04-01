Ми стоїмо до кінця, щоб жодної потвори не залишилося на нашій землі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові стоять до кінця і роблять все можливе, щоб російських окупантів не залишилося на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Загарбники намагаються увірватися і закріпитися в нашому будинку з різних сторін: з землі, з неба, з моря. Лізуть, летять, пливуть. У них стільки зла, скільки до жаги руйнувань, що це нагадує не людей, а щось потойбічне, якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити", - заявив Зеленський.

При цьому президент підкреслив, хто на своїй землі нашим військових допомагає все. Україна витримала в рази більше, ніж припускав ворог, який хотів захопити країну протягом 3-5 днів.

"А вже 36 днів і ми стоїмо і будемо боротися далі до кінця стільки, на скільки вистачить сил і можливостей. Щоб жодної потвори на нашій землі не залишилося", - підкреслив президент.

Він також додав, що поступово військові ЗСУ витісняють ворога і звільняють міста.