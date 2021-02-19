Майже сто відкритих країн: куди українці можуть поїхати

Українці зможуть поїхати в 95 країн світу. Втім, потрібно дотримуватись певних вимог для в’їзду в ці країни.
Про це заявив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.
За його словами, МЗС працює над тим, щоб в умовах світового локдауну постійно збільшувати кількість місць, до яких українці можуть поїхати.
"Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 95 країн світу", - сказав міністр.
Але потрібно дотримуватись вимог країн: надавати негативні результати ПЛР-тесту, або в деяких країнах проходити карантин.
Раніше повідомлялось, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитись з 2023 року. Цього року Україна може вийти на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що уряд не планує запроваджувати обмеження на міжнародні авіасполучення. Рейси в інші країни здійснюватимуть у звичайному режимі.
Також Україна поки що не планує забороняти авіасполучення з Британією через виявлення нової мутації коронавірусу.