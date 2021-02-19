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Майже сто відкритих країн: куди українці можуть поїхати

Автор: Анастасія Рокитна

Українці зможуть поїхати в 95 країн світу. Втім, потрібно дотримуватись певних вимог для в’їзду в ці країни.

Про це заявив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, МЗС працює над тим, щоб в умовах світового локдауну постійно збільшувати кількість місць, до яких українці можуть поїхати.

"Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 95 країн світу", - сказав міністр.

Але потрібно дотримуватись вимог країн: надавати негативні результати ПЛР-тесту, або в деяких країнах проходити карантин.

Раніше повідомлялось, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитись з 2023 року. Цього року Україна може вийти на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що уряд не планує запроваджувати обмеження на міжнародні авіасполучення. Рейси в інші країни здійснюватимуть у звичайному режимі.

Також Україна поки що не планує забороняти авіасполучення з Британією через виявлення нової мутації коронавірусу.

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