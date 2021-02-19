Майже сто відкритих країн: куди українці можуть поїхати

Українці зможуть поїхати в 95 країн світу. Втім, потрібно дотримуватись певних вимог для в’їзду в ці країни.

Про це заявив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, МЗС працює над тим, щоб в умовах світового локдауну постійно збільшувати кількість місць, до яких українці можуть поїхати.

"Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 95 країн світу", - сказав міністр.

Але потрібно дотримуватись вимог країн: надавати негативні результати ПЛР-тесту, або в деяких країнах проходити карантин.