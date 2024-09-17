Устойчивые к антибиотикам супербактерии могут убить 39 миллионов человек к 2050 году

Согласно новому глобальному исследованию, супербактерии, устойчивые к лекарствам, могут убить более 39 миллионов человек к 2050 году, причем наиболее уязвимы пожилые люди.

РБК-Украина со ссылкой на The Guardian рассказывает о том, почему растет уровень смертности из-за болезней и что делают для того, чтобы это исправить.

Новое глобальное исследование, опубликованное в журнале Lancet, было проведено проектом Global Research on Antimicrobial Resistance (Gram) и стало первым глобальным анализом тенденций АМР за длительный период. Оно выявило значительный рост числа смертей из-за антимикробной резистентности (АМР). Это явление возникает, когда бактерии эволюционируют и становятся нечувствительными к препаратам, ранее эффективным против них.

К середине 21 века ожидается, что 1,91 млн человек будут ежегодно умирать из-за АМР – это более чем в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом, когда таких смертей было 1,14 миллиона. В то же время АМР станет одной из причин 8,2 млн смертей ежегодно, что является значительным ростом по сравнению с 4,71 млн в 2021 году.

Для кого антимикробная резистентность наиболее опасна

Одним из главных выводов исследования является то, что уровень смертности из-за АМР значительно возрастает среди пожилых людей, особенно старше 70 лет. За три десятилетия количество летальных исходов в этой возрастной группе увеличилось на 80%, и к середине века ожидается еще более резкий рост – на 146%. Это означает, что из 512 тыс. смертей в 2021 году этот показатель может возрасти до 1,3 миллиона к 2050 году.

Причины такого роста уровня смертности связаны с тем, что пожилые люди чаще страдают хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердечно-сосудистой системы, что делает их более уязвимыми к инфекциям. Кроме того, они чаще нуждаются в стационарном лечении.

Исследователи обращают внимание, что инфекции, которые люди могут подхватить в больнице, являются одним из основных источников распространения бактерий, устойчивых к антибиотикам. Ситуацию усложняет тот факт, что с возрастом иммунная система слабеет, а вакцинация становится менее эффективной.

Что касается маленьких детей, то ситуация немного лучше. Согласно данным исследования, количество смертей среди детей до пяти лет из-за АМР снизилось с 488 тыс. в 1990 году до 193 тыс. в 2022-м. К 2050 году эта цифра может уменьшиться вдвое благодаря улучшению гигиены и вакцинации.

Несмотря на то, что риски для детей снижаются, проблема устойчивости к лекарствам становится все более серьезной.

Борьба с антимикробной резистентностью

Исследователи отмечают, что миллионы смертей можно избежать, если обеспечить лучшую профилактику инфекций, улучшить доступ к медицинским услугам и разработать новые антибиотики. Однако с разработкой новых антибиотиков сейчас есть проблемы.

Доктор Мохсен Нагави, руководитель исследования, подчеркнул важность антимикробных препаратов в современной медицине. Он отметил, что рост устойчивости к этому лекарству является серьезной угрозой для глобального здоровья, которая с каждым годом становится все более опасной.

В этом месяце мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, где будут обсуждаться проблемы антимикробной резистентности. Ожидается, что они подпишут декларацию о необходимости активизации борьбы с АМР. Активисты надеются, что эта декларация будет включать цель сократить смертность от АМР на 10% к 2030 году.

Исследователи прогнозируют, что больше всего смертей от АМР в будущем будет происходить в странах Южной Азии, таких как Индия, Пакистан и Бангладеш, а также в некоторых регионах Восточной Азии и Африки к югу от Сахары. Эти страны уже сталкиваются с наибольшим ростом АМР. В то же время, для них могут увеличить объемы медицинской помощи и расширить доступ к антибиотикам.