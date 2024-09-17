Стійкі до антибіотиків супербактерії можуть вбити 39 мільйонів людей до 2050 року

Згідно з новим глобальним дослідженням, супербактерії, стійкі до ліків, можуть вбити понад 39 мільйонів осіб до 2050 року, причому найбільш уразливими є літні люди.

РБК-Україна із посиланням на The Guardian розповідає про те, чому зростає рівень смертності через хвороби та що роблять для того, щоб це виправити.

Нове глобальне дослідження, опубліковане в журналі Lancet, було проведено проєктом Global Research on Antimicrobial Resistance (Gram) і стало першим глобальним аналізом тенденцій АМР за тривалий період. Воно виявило значне зростання кількості смертей через антимікробну резистентність (АМР). Це явище виникає, коли бактерії еволюціонують і стають нечутливими до препаратів, які раніше були ефективними проти них.

До середини 21 століття очікується, що 1,91 млн людей щорічно помиратимуть через АМР – це більше ніж у півтора рази більше порівняно з 2021 роком, коли таких смертей було 1,14 мільйона. Водночас АМР буде однією із причин 8,2 млн смертей щороку, що є значним зростанням порівняно з 4,71 млн у 2021 році.

Для кого антимікробна резистентність найбільше небезпечна

Одним із головних висновків дослідження є те, що рівень смертності через АМР значно зростає серед літніх людей, особливо старших 70 років. Упродовж трьох десятиліть кількість летальних випадків серед цієї вікової групи збільшилася на 80%, і до середини століття очікується ще більш різке зростання – на 146%. Це означає, що з 512 тис. смертей у 2021 році цей показник може зрости до 1,3 мільйона до 2050 року.

Причини такого зростання рівня смертності пов'язані з тим, що літні люди частіше мають хронічні захворювання, такі як діабет та хвороби серцево-судинної системи, що робить їх більш уразливими до інфекцій. Крім того, вони частіше потребують стаціонарного лікування.

Дослідники звертають увагу, що інфекції, які люди можуть підхопити у лікарні, є одним із основних джерел поширення стійких до антибіотиків бактерій. Ситуацію ускладнює той факт, що з віком імунна система слабшає, а вакцинація стає менш ефективною.

Що стосується маленьких дітей, то ситуація трохи краща. Згідно з даними дослідження, кількість смертей серед дітей до п'яти років через АМР знизилася з 488 тис. у 1990 році до 193 тис. у 2022-му. До 2050 року ця цифра може ще зменшитися вдвічі завдяки покращенню гігієни та вакцинації.

Попри те, що ризики для дітей знижуються, проблема стійкості до ліків стає дедалі серйознішою.

Боротьба з антимікробною резистентністю

Дослідники зазначають, що мільйони смертей можна уникнути, якщо забезпечити кращу профілактику інфекцій, покращити доступ до медичних послуг і розробити нові антибіотики. Однак із розробкою нових антибіотиків зараз є проблеми.

Доктор Мохсен Нагаві, керівник дослідження, підкреслив важливість антимікробних препаратів у сучасній медицині. Він зазначив, що зростання стійкості до цих ліків є серйозною загрозою для глобального здоров'я, яка з кожним роком стає все більш небезпечною.

Цього місяця світові лідери зберуться в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, де обговорюватимуть проблему антимікробної резистентності. Очікується, що вони підпишуть декларацію про необхідність активізації боротьби з АМР. Активісти сподіваються, що ця декларація включатиме ціль – скоротити смертність від АМР на 10% до 2030 року.

Дослідники прогнозують, що найбільше смертей від АМР у майбутньому відбуватиметься у країнах Південної Азії, таких як Індія, Пакистан і Бангладеш, а також у деяких регіонах Східної Азії та Африки на південь від Сахари. Ці країни вже стикаються з найбільшим зростанням АМР. Водночас для них можуть збільшити обсяги медичної допомоги та розширити доступ до антибіотиків.