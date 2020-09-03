Стильно і яскраво: як виглядає новий Фокстрот в столичному ТРЦ "Космополіт"

Всеукраїнський бренд магазинів сучасної побутової та електронної техніки з привабливою мордочкою лисиці приступив до оновлення своїх торгових точок. Відкриття одного з флагманських магазинів нового формату в столиці відбудеться в ТРЦ "Космополіт" (вул. В. Гетьмана, 6) вже в ці вихідні, 4-6 вересня.

Чого очікувати від нового Фокстрот і до чого готуватися всім, хто активно стежить за ринком електроніки або просто замислюється оновити домашню техніку і улюблені гаджети, розповіли в прес-службі компанії.

По-перше, після реформати магазин став світлим, красивим і зручним для вибору техніки. Загальна площа — 2077 кв. м, торгова — 1500, що дозволило оформити максимальну представленість асортименту у всіх категоріях. До існуючих додалися нові бренд-зони від ТМ Gazer, LG (телевізори), Electrolux (велика побутова техніка), шоу-рум від Huawei і інші. Завдяки цьому покупці можуть протестувати техніку і купити найбільш підходящу під їхні потреби.

По-друге, звичайно ж "родзинкою" оновлення є зона "білого хаба", яка об'єднує зони кас, видачі інтернет-замовлень і надання послуг налаштування техніки. Також важливо, що за вибором техніки можна сміливо приходити з дітьми: для них обладнано окремий простір для творчості. А відпочити і пригоститися кавою можна в лаунж-зоні. Передбачена можливість для оформлення споживчих кредитів на покупку техніки.

І найголовніше: для тих покупців, хто любить подарунки і несподівані сюрпризи, в період з 4 по 6 вересня Фокстрот в ТРЦ "Космополіт" проведе розіграш трьох комплектів техніки, необхідної в кожному будинку (звичайно ж з дотриманням усіх карантинних заходів). Щоб стати учасником лотереї, необхідно зробити покупку на суму від 1499 грн. в дні відкриття та зареєструватися у розіграші.

Також в програмі анонсованого свята безпрограшні лотереї, конкурси, розважальна програма та знижки до 55% на акційні позиції побутової та електронної техніки. Для жителів столиці доступна послуга безкоштовної доставки товару день-у-день.

"Кожне таке відкриття — це подія для компанії, а ще — результат неймовірної праці всієї команди Фокстрот. Наші нові магазини техніки Фокстрот — стильні, яскраві і технологічні, з акцентом на експертність, клієнтоорієнтований сервіс, з найкращими пропозиціями і неймовірно дружньою атмосферою", — прокоментував подію CEO компанії Олексій Зозуля.

Як відомо, в минулому році всеукраїнська мережа Фокстрот оголосила про повне перезавантаження, яке торкнулося всіх напрямків розвитку: зміни логотипу, появи яскравого бренд-персонажа лисички Фоксі, поновлення майданчика FOXTROT.UA і торгових точок. Починаючи з середини 2019 року по даний час "нове обличчя" отримали близько 30 магазинів в різних куточках країни. Також в найближчі вихідні відбудуться відкриття оновлених магазинів в Луцьку (вул. Сухомлинського, 1) і Кривому Розі (пр. Металургів, 36).