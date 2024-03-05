Стильные и с малым расходом топлива: ТОП-5 новых кроссоверов для города

Граждане, целенаправленно покупающие машину для преимущественно городской эксплуатации, как правило, имеют высокие требования к бренду – а соответственно, и к уровню комфорта, и к ходовым характеристикам. Поэтому на этот раз мы отобрали более-менее дорогие модели, при том – из тех, что предлагаются в официальных дилерских сетях в Украине.

Отметим, что понятие "для города" во многом условно – эти машины без оговорок подходят и для дальних трассовых поездок, и для вылазок на пикники. Единственное, куда их не стоит загонять – это грунтовые дороги с тяжелыми условиями, то есть с грязью, глубоким снегом, колеями, промоинами, камнями и поваленными деревьями.

Mazda CX-30

Очень харизматичный автомобиль с динамичным дизайном и богато оснащенным салоном недавно пережил плановое обновление. Двигатель у него все также один, но тоже интересный: это классический полнолитражный атмосферник, бензиновый, объемом 2,0 л, по-спортивному высокооборотный, мощностью 150 л.с.(при 6 000 об/мин). Мотор с хорошей тягой на оборотах (крутящий момент в 213 Нм) плюс удачно настроенная ходовая – и в результате машина азартно управляется на скорости. Большинство комплектаций имеют привод 4х4, и в любом случае трансмиссия будет автоматической. Машины выпуска 2023 г. сейчас можно приобрести за 1 116 000 грн.

Mercedes-Benz GLA

Серьезный, если не сказать классический автомобиль со всеми необходимыми признаками премиум-класса. Линейка из 6-ти двигателей, наверное, одна из самых богатых в нашей компании. Имеются и бензиновые, и дизельные моторы, а также микрогибридные версии со вспомогательным электроприводом от 48-вольтной системы. Самый младший двигатель имеет 116 л.с., самый мощный, в исполнении AMG – 306 л.с. (5,2 секунды до первой сотни, между прочим!). Можно выбрать полноприводную версию с фирменной трансмиссией 4Matic. Стоит самый маленький кроссовер от Mercedes-Benz минимум 1 887 141 грн.

Mini Countryman

Автомобиль-праздник с британскими корнями и немецкой техникой, да еще и в исполнении для штурма бордюров – вот что такое Mini Countryman. Но его конёк таки в первую очередь – скоростные дороги. Похоже, у украинских посетителей дилерских автосалонов скоро появится редкая возможность выбирать между Mini Countryman двух поколений – второго (2017 – 2023 гг.) и третьего (с ноября 2023-го), который в скором времени поступит в продажу. Среди других одноклассников эта модель выделяется количеством вариантов исполнения – например, у второй генерации их десять, и, похоже, главное, что отличает их между собой – динамика. И если самый спокойный из "Кантрименов" ускоряется до 100 км/ч на 12,0 секунд, то самый ловкий - всего за 5,1 с. Ценник на модель начинается от 1280398 грн.

Lexus NX

Роскошный автомобиль, производитель которого почему-то ставит во главу угла его экономичность и экологичность. Все двигатели маленького "Лексуса" – бензиновые, в том числе атмосферные (173, 190 и 207 л.с.) и наддувные (279 л.с.). Плюс есть варианты с дополнительным микрогибридным приводом, в котором 48-вольтный электродвигатель помогает кроссоверу ярко ускоряться за 7,0 с до 100 км/ч. Привод доступен как передний, так и полный. Цены на Lexus NX в Украине стартуют от 1,858 млн грн.

Audi Q3

Еще один премиальный автомобиль с богатым стандартным оснащением и большим перечнем дополнительного оборудования. Двигателей предлагается два, оба – наддувные бензиновые типа TFSI, или скромного рабочего объема 1,4 л и мощностью 150 л.с., или более почтенный 2,0-литровый на 180 л.с. Эффектно ускоряться бензиновым "лошадкам" помогает микрогибридный электропривод. Постоянный полный привод Quattro имеют только комплектации Q3 с большим мотором. Но коробки передач, разумеется, все автоматические, и во всех случаях это преселективные работы с двумя сцеплениями. Стоит новенькая Audi Q3 не менее 1 334 249 грн.

Если коротко

Честно говоря, тот случай, когда человека с парой миллионов в кармане даже немного жалко. И роскошные, и гламурные, и молодежные, и классические, и чуть ли не гоночный болид в придачу – как из этого всего выбирать? Да еще и идеи экономичности с экологичностью не забыли… Но если серьезно, на самом деле можно порадоваться за тех, кто имеет такой выбор. И пожелать производителям более доступных машин научиться строить такое разнообразие стилей и технических возможностей, как в этом высоком сегменте.