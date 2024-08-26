Стиль и ретро. Какие классические автомобили сегодня модно коллекционировать

Да, где-то далеко есть элита ретродвижения – патриархи поискового и реставраторского дела, которые по всему миру вычисляют, восстанавливают и затем бережно хранят уникальные машины, супердорогие раритеты, которые и в годы своего выпуска были редким эксклюзивом. Сегодня мы говорим не о них, а о тех собирателях, которые ближе к своей истории и занимаются реставрацией машин, когда-то ездивших по дорогам нашей страны и оставившим свой след и в истории родины, и в памяти наших дедов и родителей.

Можно точно сказать, что по состоянию на сегодняшний день украинские реставраторы отыскали и восстановили все серийные автомобили, работавшие когда-либо на территории Украины – и отечественного, и зарубежного производства. Но ведь останавливаться на достигнутом недостойно, и если да, то в каком направлении развиваться, скажем, коллекционеру или музею, который, образно говоря, уже имеет полный набор серийных машин прошлых лет? Или тому, кто хочет иметь у себя такую ретромашину, которой нет у других? Оказывается, настоящим ретроманам еще есть над чем работать.

"Скорые" и "санитарки"

Медицинские автомобили – "Скорые помощи", санитарный транспорт – всегда были интересным образцом технической культуры. При этом, как правило, они были малотиражными, а в этом и есть особый интерес коллекционеров. Реставрировать их гораздо труднее и потому, что карьера таких машин всегда была гораздо сложнее других. После нескольких капремонтов они эксплуатировались до полной амортизации, а после списания или шли в металлолом, или выкупались по остаточной стоимости кем-либо из персонала. А ведь эксплуатировались потом с обязательным переоборудованием в обычные гражданские комплектации.

При этом все самое ценное для нас, нынешних, специальное оборудование демонтировалось. Поэтому в наши дни получить хотя бы любой экземпляр таких автомобилей для реставраторов и коллекционеров невероятная удача и признак их высокой профессиональной способности.

Такси

Таксомоторы – еще один вожделенный предмет для особых ценителей ретротехники. Эти машины всегда имели технические отличия – особую окраску, обивку интерьера, зеленый фонарик, "гребешок" на крыше, счетчик (механический!) километров и денег. Каждый такой элемент сегодня чрезвычайно редок и в этом, как можно понять, для реставраторов тоже особый вкус работы.

Полицейские и милицейские машины

Видимо, понятно, что служебная судьба милицейских "Волг", Tatra и BMW не способствовала их сохранению до настоящего времени: изношенные машины передавали из столичных участков вниз "по команде", пока автомобиль окончательно не отрабатывал свое где-то в райцентре. Тогда его либо списывали в металлолом, либо продавали по дешевке кому-то из местного начальства. Разумеется, все специальное оборудование в обязательном порядке удалялось. Тем не менее, автомобили после службы под синими мигами, как отечественные, так и иномарки, современным реставраторам тоже удается восстановить.

"Догонялки"

Направление, характерное не только для отечественной технической истории – автомобили, как теперь говорят, "под прикрытием". Спецслужбы многих стран имели в своих гаражах так называемые "догонялки" – снаружи обычные седаны, а на самом деле скоростные машины с мощными двигателями, автоматическими трансмиссиями, скрытыми сигнальными маячками и средствами спецсвязи. На самом деле такие "волки в овечьей шкуре" имеют незаурядные отличия от базовых машин, под которые они замаскированы. Ведь под их особые силовые агрегаты конструкторам приходилось переделывать не только ходовую, но и кузов. И все переработки старались тщательно замаскировать, вплоть до установки третьей бутафорской педали на машине с "автоматом".

Такие машины производились буквально поштучно, но, как ни странно, время от времени они "всплывают" и в наши дни – хотя и не в оригинальном состоянии. Для любителей особо интересно то, что среди них нет и двух одинаковых. Ведь часто их дооснащение под нужды спецслужбы происходило уже не в заводских условиях, а в высококлассных мастерских.

"Болиды" прошлого

В настоящее время имеет ценность любой спортивный автомобиль, участвовавший в реальных соревнованиях много лет назад. Это могут быть и специально подготовленные версии серийных автомобилей, и оригинальные "болиды" специальной конструкции, например машины для кольцевой гонки или ралли. Они интересны как передовые образцы техники, так и с точки зрения спортивной истории. В наши дни такие машины – вернее, их остатки или отдельные элементы – находят в заброшенных помещениях спортивных клубов, в частных гаражах бывших гонщиков. Восстановить эти раритеты "в оригинал" помогают подчас не только их владельцы и пилоты, но и бывшие соперники, видевшие их рядом с собой на стартовой линейке и не виражах гоночных трасс.

Если коротко

Автомобильная тема в качестве хобби тем и хороша, что имеет бесчисленное количество возможных вариантов увлечения. И помимо прочего, это хорошо с точки зрения сохранения истории, ведь каждый заинтересованный ценитель старины спасает для будущих поколений какую-то долю технической культуры прошлого. Между прочим, авторитетные коллекционеры не скрывают, что, несмотря на их многолетнюю деятельность в Украине, еще достаточно забытых и отдаленных локаций, где могут находиться уникальные образцы транспорта прошлого.