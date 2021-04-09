Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт

Відповідне рішення прийняв Апеляційний суд Одеси. У вироку у справі про викрадення людини є два фігуранти: Стерненко і Демчук, якого теж суд прийняв рішення звільнити з-під варти.

"Стерненку і Демчуку дали цілодобовий домашній арешт. Забов‘язали здати закордонні паспорти", - написав на своїй сторінці у Facebook активіст.

Нагадаємо,в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Після чого у Києві на акції в підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента були сутички між демонстрантами і правоохоронцями.

Також була акція протесту 20 березня, яка перетворилась на заворушення. Учасники протесту обписали будівлю Офісу президента та розбили вікно вхідних дверей в ОП. Після того поліція оголосила підозри організаторам і учасникам протесту.