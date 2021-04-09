Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт

Активіста Сергія Стерненка випустили з-під варти. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook сам активіст.
Відповідне рішення прийняв Апеляційний суд Одеси. У вироку у справі про викрадення людини є два фігуранти: Стерненко і Демчук, якого теж суд прийняв рішення звільнити з-під варти.
"Стерненку і Демчуку дали цілодобовий домашній арешт. Забов‘язали здати закордонні паспорти", - написав на своїй сторінці у Facebook активіст.
Нагадаємо,в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Після чого у Києві на акції в підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента були сутички між демонстрантами і правоохоронцями.
Також була акція протесту 20 березня, яка перетворилась на заворушення. Учасники протесту обписали будівлю Офісу президента та розбили вікно вхідних дверей в ОП. Після того поліція оголосила підозри організаторам і учасникам протесту.
Після цього фракція СН ініціювала позачергове засідання Верховної ради.
Також Офіс президента оцінив збитки, які були нанесені будівлі під час заворушень на Банковій в Києві.