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Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт

Автор: Анастасія Рокитна

Активіста Сергія Стерненка випустили з-під варти. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook сам активіст.

Відповідне рішення прийняв Апеляційний суд Одеси. У вироку у справі про викрадення людини є два фігуранти: Стерненко і Демчук, якого теж суд прийняв рішення звільнити з-під варти.

"Стерненку і Демчуку дали цілодобовий домашній арешт. Забов‘язали здати закордонні паспорти", - написав на своїй сторінці у Facebook активіст.

Нагадаємо,в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Після чого у Києві на акції в підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента були сутички між демонстрантами і правоохоронцями.

Також була акція протесту 20 березня, яка перетворилась на заворушення. Учасники протесту обписали будівлю Офісу президента та розбили вікно вхідних дверей в ОП. Після того поліція оголосила підозри організаторам і учасникам протесту.

Після цього фракція СН ініціювала позачергове засідання Верховної ради.

Також Офіс президента оцінив збитки, які були нанесені будівлі під час заворушень на Банковій в Києві.

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Новини України Сергій Стерненко
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