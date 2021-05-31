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Стерненко виправдали у справі, за яку давали 7 років з конфіскацією

Автор: РБК-Україна

Одеський апеляційний суд виправдав активіста Сергія Стерненка у справі, за яку йому давали сім років в'язниці з конфіскацією майна. Йдеться про епізод з розбійним нападом у справі про викрадення депутата в Одеській області.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, за ст. 187 ("розбій") Кримінального кодексу його виправдали.

"Це ті ж 300 гривень, за які давали 7 років з конфіскацією ... Радіти ще рано ... чекаємо що скажуть за ст. 146 і 263, по якій загрожує до 7 років позбавлення волі", - повідомив Стерненко.

Відзначимо, стаття 146 Кримінального кодексу України стосується викрадення людини, а ст. 263 - незаконного поводження зі зброєю.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Стерненко засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі у справі викрадення людини. За даними звинувачення, він в 2015 році нібито викрав депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербіча, катував його і вимагав відмовитися від мандата.

Апеляція на вирок розглядалася кілька тижнів, його відпустили під домашній арешт. В середині травня Стерненко спробував ще більше пом'якшити запобіжний захід, але суд відмовився.

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Новини України приговорвикраденняСергій Стерненко