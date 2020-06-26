ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Від Степанова так і не отримали пропозицій щодо зміни другого етапу медреформи, - експерт

Новини » Політика     26.06.2020 - 11:47
Від Степанова так і не отримали пропозицій щодо зміни другого етапу медреформи, - експерт
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Спроби профільного комітету Ради отримати від Степанова хоч якісь пояснення нічим не завершилися

Попри те, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов перебуває на посаді вже майже три місяці, від нього так ніхто і не зміг отримати жодних конкретних пропозицій щодо зміни другого етапу медичної реформи. Спроби профільного комітету Верховної Ради отримати від нього хоч якісь пояснення нічим не завершилися.

Про це заявив голова Експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

За словами експерта, спроби профільного комітету Верховної Ради отримати від Степанова хоч якісь пояснення нічим не завершилися через те, що Степанов туди не ходить.

На його думку, перший етап медичної реформи пройшло в цілому успішно, тому не дивно, що з 1 квітня 2020 другий етап медичної реформи запустили, попри висловлювання про те, що все неправильно і треба міняти.

"Такі складні, багатошарові і довгострокові реформи не можна виписати бездоганно з першого разу. Вони вимагають постійних коригувань та уточнень. Але хто цим повинен займатися", - сказав експерт, акцентувавши увагу на тому, що Степанов ігнорує свої прямі обов'язки.

Нагадаємо, раніше наголошувалося, що з часу призначення Максима Степанова Міністром охорони здоров'я пройшло вже три місяці, протягом яких він не один раз критикував медичну реформу попередників, але свого бачення реформи так і не представив.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степановмедреформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся