Від Степанова так і не отримали пропозицій щодо зміни другого етапу медреформи, - експерт

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Спроби профільного комітету Ради отримати від Степанова хоч якісь пояснення нічим не завершилися

Попри те, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов перебуває на посаді вже майже три місяці, від нього так ніхто і не зміг отримати жодних конкретних пропозицій щодо зміни другого етапу медичної реформи. Спроби профільного комітету Верховної Ради отримати від нього хоч якісь пояснення нічим не завершилися.

Про це заявив голова Експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

За словами експерта, спроби профільного комітету Верховної Ради отримати від Степанова хоч якісь пояснення нічим не завершилися через те, що Степанов туди не ходить.

На його думку, перший етап медичної реформи пройшло в цілому успішно, тому не дивно, що з 1 квітня 2020 другий етап медичної реформи запустили, попри висловлювання про те, що все неправильно і треба міняти.

"Такі складні, багатошарові і довгострокові реформи не можна виписати бездоганно з першого разу. Вони вимагають постійних коригувань та уточнень. Але хто цим повинен займатися", - сказав експерт, акцентувавши увагу на тому, що Степанов ігнорує свої прямі обов'язки.

Нагадаємо, раніше наголошувалося, що з часу призначення Максима Степанова Міністром охорони здоров'я пройшло вже три місяці, протягом яких він не один раз критикував медичну реформу попередників, але свого бачення реформи так і не представив.

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Автор: РБК-Україна