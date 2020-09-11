Степанов заявив про порушення карантину на чернігівському ринку

Фото: Максим Степанов (УНІАН)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що був на центральному ринку в Чернігові і повідомив про порушення. Він заявив, що близько 70% продавців носили маску на підборідді.

Про це він заявив на брифінгу.

Крім того, він звернувся до місцевої влади міста з проханням організувати дотримання правил карантину, зокрема, на цьому ринку.

"Дуже мала кількість людей, які були в масках", - розповів він про ситуацію на ринку.

Нагадаємо, мери Івано-Франківська та Тернополя заявили про намір подати в суд на Кабінет міністрів через попадання міст в "червону зону" карантину.

Крім цього повідомлялося, що Тернопіль відмовився виконувати карантинні вимоги "червоної зони". При цьому в поліції заявили, що готові притягувати до відповідальності у разі порушення.

РБК-Україна розповідало, як українська влада збирається боротися з антікарантінним бунтом міських голів.