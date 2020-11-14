Степанов заявив, що не буде депутатом Одеської облради

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що не залишить пост заради роботи депутатом Одеської обласної ради. Водночас він сказав, що не буде депутатом.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він підкреслив, що поєднувати посади можна, але він не вважає це за доцільне.

"Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому з посади депутата облради я відмовлюся", - заявив Степанов.

25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори.

Раніше Максим Степанов заявляв, що не має наміру йти у відставку, якщо буде обраний на місцевих виборах до Одеської обласної ради.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Степанов очолив список партії "Слуга народу" на місцевих виборах до Одеської облради. За його словами, він погодився підсилити команду президента в Одеській області.

Нагадаємо, головна тема ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" - карантин вихідного дня в Україні. Зокрема, експерти у студії - Максим Степанов, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький, а також відомі ресторатори, підприємці та юристи - дискутують на тему, чи переживе бізнес вихідні. Також українцям розкажуть, чи варто розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом.

Ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 13 листопада 2020 року

У попередньому випуску програми екс-посол США Вільям Тейлор розповів про підтримку України теперішньою та майбутньою американською владою.

Чи буде президент США Джо Байден підтримувати Україну?

Також глава МОЗ Максим Степанов висловився щодо проблем української медицини під час пандемії COVID-19.

Емоційний виступ Максима Степанова

А ще очільник міністерства розповів про кількість хворих на COVID-19, які потрапляють до лікарень, скільки ліжок у медзакладах та як вирішити проблему з медичним киснем.

Максим Степанов розповів про забезпеченість лікарень

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Історія Віталія Марківа від служби в Нацгвардії до звільнення з Італійської в’язниці