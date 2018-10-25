Степанов збирається знову купити будинок в селі

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Степанов заявив, що жити в будинку він не стане, а подарує сироті

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов вже вдруге планує купити будинок у маленькому селі в Одеськый областы. Жити в будинку він не стане, а подарує сироті, розповів Степанов в інтерв'ю виданню "КП в Україні", повідомляє його прес-служба.

Разом з тим, за словами Степанова, реєстрація по "місцю проживання" дозволить наповнити бюджет цього і найближчих сіл.

"Зараз я офіційно зареєстрований в Окнянському районі. Купив там будинок, який потім подарував сироті. В селі не вистачало грошей на школу, а мені потрібно було заплатити великі одноразові податки. Місцевій школі - 113 років, туалет там на вулиці! Немає нормального спортзалу. Причому, прекрасний колектив учителів, але умови просто відсутні... Так от там, у селі Ставрово, є дівчинка-сирота, яка хотіла залишитися там жити, але ніде. Я купив невеликий будинок, подарував цій дівчинці, але залишився там зареєстрованим, платив податки. Але зараз вже знайшов село в іншому районі, збираюся переїжджати. Буду мігрувати", - сказав Степанов.

Майбутня нерухомість глави Одеської ОДА знаходиться в селі Степанівка Роздільнянського району. Головна дорога в цій місцевості багато років потребує ремонту. Саме на неї, за задумом Степанова, підуть на цей раз його податки.

"Діємо по вже налагодженому алгоритму: купується будинок, дарується дитині. Я плачу податки", - повідомив він.

У 2017 році Степанов придбав будинок у селі Ставрово і подарував місцевій жительці, дівчині-сироті Вікторії. Завдяки придбанню нерухомості, він зареєструвався в цьому населеному пункті та заплатив податки в місцевий бюджет, щоб допомогти будівництву місцевої школи.