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Степанов собирается снова купить дом в селе

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 17:05
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Степанов заявил, что жить в доме он не станет, а подарит сироте

Глава Одесской обгосадминистрации Максим Степанов уже во второй раз планирует купить дом в маленьком селе Одесской области. Жить в доме он не станет, а подарит сироте, рассказал Степанов в интервью изданию “КП в Украине”, сообщает его пресс-служба.

Вместе с тем, по словам Степанова, регистрация по “месту жительства” позволит наполнить бюджет этого и ближайших сел.

"Сейчас я официально зарегистрирован в Окнянском районе. Купил там дом, который потом подарил сироте. В селе не хватало денег на школу, а мне нужно было заплатить большие единовременные налоги. Местной школе - 113 лет, туалет там на улице! Нет нормального спортзала. Причем, прекрасный коллектив учителей, но условия просто отсутствуют… Так вот там, в селе Ставрово, есть девочка-сирота, которая хотела остаться там жить, но негде. Я купил небольшой дом, подарил этой девочке, но остался там зарегистрированным, платил налоги. Но сейчас уже нашел село в другом районе, собираюсь переезжать. Буду мигрировать”, - сказал Степанов.

Будущая недвижимость главы Одесской ОГА находится в селе Степановка Раздельнянского района. Главная дорога в этой местности много лет нуждается в ремонте. Именно на нее, по задумке Степанова, пойдут на этот раз его налоги.

"Действуем по уже отлаженному алгоритму: покупается дом, дарится ребенку. Я плачу налоги", - сообщил он.

В 2017 году Степанов приобрел дом в селе Ставрово и подарил его местной жительнице, девушке-сироте Виктории. Благодаря приобретению недвижимости, он зарегистрировался в этом населенном пункте и заплатил налоги в местный бюджет, чтобы помочь строительству местной школы.

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