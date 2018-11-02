Степанов розповів, як перемогти "екохабарників" в портах

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

За словами Степанова, дії Держекоінспекції приносять країні колосальні збитки

Дії Державної екологічної інспекції у портах Одеської області приносять державі колосальні збитки, тому необхідно як можна швидше змінити підходи в її роботі. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов в ефірі телеканалу "Прямий".

"Дії однієї структури приносять державі колосальні збитки. Судновласники відкрито скаржаться на дії Держекоінспекції. Адже в разі затримки судна, його власник повинен платити за простій близько 5-6 тис. дол. в добу. Щоб запобігти ці витрати, судна намагаються уникнути заходів у порти Чорного моря", - сказав Степанов.

Як підкреслив глава Одеської ОДА, від цього держава недоотримує портові збори, а інфраструктура та співробітники портів – завантаження.

"Є 2 шляхи, щоб змінити ситуацію. Перший – хабарників ловити. Є правоохоронні органи, нехай цим займаються. Другий шлях – створити необхідні умови, які не дозволять інспекції займатися екохабарництвом", – сказав Степанов.

Для цього, на його думку, потрібно якомога швидше затвердити прозорі регламенти відбору проб і взаємодії між Держекоінспекцією та Адміністрацією морських портів. Ці документи за дорученням прем'єр-міністра уже довгий час розробляє Мінекології. Степанов закликав прискорити їх підготовку.

"Все, що просить бізнес, у тому числі міжнародний створити прозорі правила. Якщо вони будуть винні в забрудненні води, вони готові платити, це світова практика", – сказав глава ОДА.

Нагадаємо, в липні Степанов звернувся до прем'єр-міністру Володимиру Гройсману з пропозицією ліквідувати регіональну Держекоінспекцію.

Пізніше голова ОДА направив в Мінекології свої пропозиції по боротьбі з корупцією в портах, серед яких: розробка правових підстав для перебування Держекоінспекції у портах, залучення незалежних лабораторій для проведення досліджень на судах.