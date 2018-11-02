ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Степанов розповів, як перемогти "екохабарників" в портах

Новини » Політика    02.11.2018 - 10:11
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

За словами Степанова, дії Держекоінспекції приносять країні колосальні збитки

Дії Державної екологічної інспекції у портах Одеської області приносять державі колосальні збитки, тому необхідно як можна швидше змінити підходи в її роботі. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов в ефірі телеканалу "Прямий".

"Дії однієї структури приносять державі колосальні збитки. Судновласники відкрито скаржаться на дії Держекоінспекції. Адже в разі затримки судна, його власник повинен платити за простій близько 5-6 тис. дол. в добу. Щоб запобігти ці витрати, судна намагаються уникнути заходів у порти Чорного моря", - сказав Степанов.

Як підкреслив глава Одеської ОДА, від цього держава недоотримує портові збори, а інфраструктура та співробітники портів – завантаження.

"Є 2 шляхи, щоб змінити ситуацію. Перший – хабарників ловити. Є правоохоронні органи, нехай цим займаються. Другий шлях – створити необхідні умови, які не дозволять інспекції займатися екохабарництвом", – сказав Степанов.

Для цього, на його думку, потрібно якомога швидше затвердити прозорі регламенти відбору проб і взаємодії між Держекоінспекцією та Адміністрацією морських портів. Ці документи за дорученням прем'єр-міністра уже довгий час розробляє Мінекології. Степанов закликав прискорити їх підготовку.

"Все, що просить бізнес, у тому числі міжнародний створити прозорі правила. Якщо вони будуть винні в забрудненні води, вони готові платити, це світова практика", – сказав глава ОДА.

Нагадаємо, в липні Степанов звернувся до прем'єр-міністру Володимиру Гройсману з пропозицією ліквідувати регіональну Держекоінспекцію.

Пізніше голова ОДА направив в Мінекології свої пропозиції по боротьбі з корупцією в портах, серед яких: розробка правових підстав для перебування Держекоінспекції у портах, залучення незалежних лабораторій для проведення досліджень на судах.

В Одесі будівельнику дитячого табору "Вікторія" оголосили нову підозру Суд розгляне справу Труханова 1 листопада
Новини України Максим СтепановОдесапорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся