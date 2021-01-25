ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Степанов прокоментував "паспорти вакцинації": не вирішить усіх проблем

Україна, Понеділок 25 січня 2021 01:27
Степанов прокоментував "паспорти вакцинації": не вирішить усіх проблем
Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що запровадження сертифікатів про проведену вакцинацію проти коронавірусу не позбавить від усіх проблем. Будуть певні обмеження.

Про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Водночас Степанов не виключаю, що подібні паспорти можуть бути.

Але знову ж таки - для чого і яким способом це використовуватиметься. Ми повинні не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати не можливо за медичними показниками, це алергічні реакції... що робити з цією людиною?" - зауважив глава МОЗ.

Як зазначається, міністр висловив думку, що сертифікт про вакцинацію не позбавить від усіх проблем.

"Напевно, можуть бути якісь обмеження. Це на рівні фантазії, коли ти приїхав до якоїсь країни і можеш не проходити самоізоляцію, не здавати тест, а якщо немає (імунного паспорта - ред.), то повинен проходити. Тут існує дискримінаційний момент", - додав Степанов.

Раніше Степанов повідомив, що Україна в лютому може отримати ще одну вакцину від коронавірусу. Незабаром має бути підписано ще один контракт.

Також у Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект №4613, завдяки яким Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Таке рішення ухвалив профільний комітет.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Максим Степановвакцина от коронавирусаВакцинавакцинацияКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся