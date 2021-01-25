Степанов прокоментував "паспорти вакцинації": не вирішить усіх проблем

Фото: вакцина (pexels)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що запровадження сертифікатів про проведену вакцинацію проти коронавірусу не позбавить від усіх проблем. Будуть певні обмеження.

Про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Водночас Степанов не виключаю, що подібні паспорти можуть бути.

Але знову ж таки - для чого і яким способом це використовуватиметься. Ми повинні не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати не можливо за медичними показниками, це алергічні реакції... що робити з цією людиною?" - зауважив глава МОЗ.

Як зазначається, міністр висловив думку, що сертифікт про вакцинацію не позбавить від усіх проблем.

"Напевно, можуть бути якісь обмеження. Це на рівні фантазії, коли ти приїхав до якоїсь країни і можеш не проходити самоізоляцію, не здавати тест, а якщо немає (імунного паспорта - ред.), то повинен проходити. Тут існує дискримінаційний момент", - додав Степанов.

Раніше Степанов повідомив, що Україна в лютому може отримати ще одну вакцину від коронавірусу. Незабаром має бути підписано ще один контракт.

Також у Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект №4613, завдяки яким Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Таке рішення ухвалив профільний комітет.