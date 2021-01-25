Степанов прокомментировал "паспорта вакцинации": не решит всех проблем

Фото: вакцина (pexels)

Министр здравоохранения'я Максим Степанов считает, что введение сертификатов о проведенной вакцинации против коронавирус не избавит от всех проблем. Будут определенные ограничения.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

в то же Время Степанов не исключаю, что подобные паспорта могут быть.

Но опять же - для чего и каким способом это будет использоваться. Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать не возможно по медицинским показателям, это аллергические реакции... что делать с этим человеком?" - отметил глава МИНЗДРАВА.

Как отмечается, министр высказал мнение, что сертифікт о вакцинации не избавит от всех проблем.

"Наверное, могут быть какие-то ограничения. Это на уровне фантазии, когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если нет (иммунного паспорта - ред.), то должен проходить. Здесь существует дискриминационный момент", - добавил Степанов.

Ранее Степанов сообщил, что Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавирус. Вскоре должен быть подписан еще один контракт.

Также в Верховной Раде рекомендуют принять законопроект №4613, благодаря которым Украина сможет использовать вакцины от коронавирус Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Такое решение принял профильный комитет.