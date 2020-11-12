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Степанов про плани України звернутися за медиками до ВООЗ: вперше чую

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нічого не знає про плани звернутися до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щоб вона направила медиків до України. Напередодні таку заяву зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зокрема, він зазначив, що подробиці слід уточнити у самого Ляшка.

"Вперше чую, що він зібрався звертатися. Завершиться ефір, запитаю, куди він зібрався звертатися, за якими медиками до ВООЗ", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко заявив, що Україна готова співпрацювати з ВООЗ екстреної медичної допомоги, оскільки організація приймає заявки про те, кому потрібні медичні працівники. Він пояснив потребу в медиках великим навантаженням на екстрену медицину через COVID-19, в результаті чого можуть постраждати інші пацієнти, які потребують невідкладної допомоги.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я очікує, що карантин вихідного дня дозволить призупинити зростання захворюваності на COVID-19. Такі обмежувальні заходи вводяться вже найближчими вихідними.

Прогноз погоди
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Новини України ВООЗмедикиМаксим Степанов