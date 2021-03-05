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Степанов пояснив, чому Україна закупає вакцини через Crown Agents

Автор: Даша Харченко

Глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому Україна закупає вакцини від коронавірусу через британську компанію Crown Agents. За його словами, це була вимога виробників.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

Раніше Степанов пояснив зміну оператора щодо придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".

"Є договір про конфіденційність. Це вимога виробника щодо конфіденційності", - сказав міністр.

Нагадаємо, МОЗ України підписав угоду з британською компанією Crown Agents, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі COVID-вакцин. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.

Компанія-посередник Crown Agents отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.

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Новини України ВакцинаМаксим Степановвакцина від коронавірусу
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