Степанов пояснив, чому Україна закупає вакцини через Crown Agents

Раніше Степанов пояснив зміну оператора щодо придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".

"Є договір про конфіденційність. Це вимога виробника щодо конфіденційності", - сказав міністр.

Нагадаємо, МОЗ України підписав угоду з британською компанією Crown Agents, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі COVID-вакцин. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.

Компанія-посередник Crown Agents отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.