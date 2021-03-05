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Степанов объяснил, почему Украина закупает вакцины через Crown Agents

Автор: Даша Харченко

Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему Украина закупает вакцины от коронавируса через британскую компанию Crown Agents. По его словам, это было требование производителей.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

Ранее Степанов объяснил смену оператора по приобретении вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".

"Есть договор о конфиденциальности. Это требование производителя о конфиденциальности", - сказал министр.

Напомним, Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которая предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти до разрыва контракта с производителем.

Компания-посредник Crown Agents получает за свои услуги процент от стоимости закупленной партии. По условиям контракта с Украиной, это 1%.

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Новости Украины ВакцинаМаксим Степановвакцина от коронавируса
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