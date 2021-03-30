Степанов назвав регіони, де ситуація з COVID "досить напружена"
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав регіони України, де ситуація з коронавірусом є "досить напруженою". Серед них Київ, Одеська, Миколаївська, Київська та Житомирська області.
За його словами, в Україні спостерігає зростання госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Зараз вже зайняті майже 54% лікарняних ліжок для COVID.
"Ситуація різна по регіонах. Досить напружена ситуація в місті Київ, в Одеській, Миколаївській, Київській, Житомирській областях - там, де збільшується кількість заповнених ліжок", - заявив Степанов.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні п'ятий тиждень поспіль спостерігається зростання госпіталізацій через коронавірус. За його словами, в Україні зайняті вже понад 44 тисяч ліжок. Всього введено трохи більше ніж 75 тисяч ліжок.
Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили понад 10,5 тисячі нових випадків COVID. При цьому госпіталізували 2597 осіб, летальних випадків - 286, одужали 3576 пацієнтів.
Зазначимо, станом на вчора лише в чотирьох областях України було не перевищено рівень госпіталізацій через COVID.