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Степанов назвав регіони, де ситуація з COVID "досить напружена"

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 09:45
Степанов назвав регіони, де ситуація з COVID "досить напружена" Фото: Максим Степанов (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав регіони України, де ситуація з коронавірусом є "досить напруженою". Серед них Київ, Одеська, Миколаївська, Київська та Житомирська області.

Про це Степанов заявив під час брифінгу 30 березня.

За його словами, в Україні спостерігає зростання госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Зараз вже зайняті майже 54% лікарняних ліжок для COVID.

"Ситуація різна по регіонах. Досить напружена ситуація в місті Київ, в Одеській, Миколаївській, Київській, Житомирській областях - там, де збільшується кількість заповнених ліжок", - заявив Степанов.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні п'ятий тиждень поспіль спостерігається зростання госпіталізацій через коронавірус. За його словами, в Україні зайняті вже понад 44 тисяч ліжок. Всього введено трохи більше ніж 75 тисяч ліжок.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили понад 10,5 тисячі нових випадків COVID. При цьому госпіталізували 2597 осіб, летальних випадків - 286, одужали 3576 пацієнтів.

Зазначимо, станом на вчора лише в чотирьох областях України було не перевищено рівень госпіталізацій через COVID.

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