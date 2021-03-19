ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов про повільну вакцинацію в Україні: це відповідальність місцевої влади

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 10:22
Степанов про повільну вакцинацію в Україні: це відповідальність місцевої влади Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поклав відповідальність за повільний темп вакцинації від коронавірусу в Україні на місцеву владу. При цьому з наступного тижня очікують збільшення темпів вакцинації.

Про це Степанов заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, вакцинація - це процес, який повинні виконати на всіх рівнях.

"Я вважаю, що це відповідальність (за повільну вакцинацію - ред.) місцевої влади. Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, іншими ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад. Дали відповідний алгоритм", - пояснив Степанов.

Міністр додав, що з наступного тижня в Україні повинні збільшитися темпи вакцинації шляхом відкриття кабінетів щеплень.

"Не тільки через мобільні бригади будуть проводитися щеплення. І одразу вона (вакцинація - ред.) буде збільшуватися. Вже 10 тисяч (щеплених на добу - ред.), але ми розраховували, що вже не менше 15 тисяч повинно було бути в добу", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, вчора в Україні вперше з початку вакцинації прищепили понад 10 тисяч осіб. Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.

Зазначимо, вакцинація стартувала в Україні 24 лютого. Поки для цього використовується лише одна вакцина Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцинація Максим Степанов вакцина від коронавірусу
NEWS
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні