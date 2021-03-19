ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов о медленной вакцинации в Украине: это ответственность местной власти

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 10:22
Степанов о медленной вакцинации в Украине: это ответственность местной власти Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов возложил ответственность за медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине на местную власть. При этом со следующей недели ожидают увеличение темпов вакцинации.

Об этом Степанов заявил во время общения с журналистами.

По его словам, вакцинация - это процесс, который должны выполнить на всех уровнях.

"Я считаю, что это ответственность (за медленную вакцинацию - ред.) местной власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, остальными ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад. Дали соответствующий алгоритм", - пояснил Степанов.

Министр добавил, что со следующей недели в Украине должны увеличиться темпы вакцинации за счет открытия кабинетов прививок.

"Не только через мобильные бригады будут проводиться прививки. И сразу она (вакцинация - ред.) будет увеличиваться. Уже 10 тысяч (привитых в сутки - ред.), но мы рассчитывали, что уже не менее 15 тысяч должно было быть в сутки", - сообщил Степанов.

Напомним, за вчера в Украине впервые с начала вакцинации привили более 10 тысяч человек. Всего вакцинировали уже более 92 тысяч украинцев.

Отметим, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина Covishield от AstraZeneca и Serum Institute индийского производства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество вакцинация Максим Степанов вакцина от коронавируса
NEWS
Киев в "красной" зоне карантина: что это значит
Киев в "красной" зоне карантина: что это значит
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине