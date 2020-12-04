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Степанов: карантин вихідного дня не дав ефекту, на який розраховували

Автор: Инна Собора

Карантин вихідного дня в Україні не дав очікуваного ефекту. Однак кількість хворих на коронавірус зменшилася.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

Він наголосив, що в міністерстві розраховували на "максимальний ефект" від карантину.

"Максимальний ефект передбачав не просто зниження динаміки захворюваності, а зниження на 20% від кількості захворівших. Ми зараз бачимо зниження динаміки захворюваності, навіть два дні поспіль. Ми бачимо, що цифри менші, ніж було на минулому тижні, але ми не досягли ефекту, на який розраховували”, - сказав Степанов.

Також, за словами міністра, виконання карантинних заходів не було досконалим.

Раніше Степанов заявляв, що карантин вихідного дня в Україні дозволив зменшити кількість хворих COVID-19.

РБК-Україна писало, що уряд планує ввести обмеження під час свят на Новий рік.

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