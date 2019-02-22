Степанов не дав Одеській облраді зупинити виплати малозабезпеченим

Фото: Максим Степанов (oda.odessa.gov.ua)

Степанов розпорядився розширити інформаційний супровід обласної програми соцдопомоги

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов не дав депутатам облради зупинити виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам або змінити порядок її виділення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Одеської ОДА.

Як повідомляється, відповідну пропозицію на засіданні 21 лютого внесли депутати "Опоблоку", але Максим Степанов виступив проти цього. В результаті ініціативу "опоблоківцев" не підтримали.

"Я категорично проти таких змін. Коли 21 грудня голосували за цю програму, ви теж голосували "за", як і більшість колег. Коли ви говорите, що кошти роздаються огульно, то це неправда - є чіткий порядок визначення категорій, яким необхідна допомога. Вас що - вірус виборів захопив? У нас спочатку вибори президентські, потім парламентські, потім у вас будуть місцеві. І ми завжди будемо говорити людям "почекайте"?", - заявив Степанов.

Також Степанов спростував чутки, що людям нібито планують виплачувати саме по 1000 гривень: "Звідки ви взяли цю суму? Самі придумали, самі повірили, самі поширили. Розповідаєте дурницю. Якщо ви вважаєте, що надання допомоги людям - виключно підкуп, то це виходить лише з ваших особистих якостей".



Також глава Одеської області дав вказівку ще більше розширити інформаційний супровід обласної програми соцдопомоги - щоб про неї дізналися ще більше людей: "І вибори тут ні до чого. А якщо є які-небудь прояви не тільки підкупу, а навіть незаконної агітації - у нас працюють правоохоронні органи, які будуть на це реагувати".