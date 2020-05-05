Степанов анонсував запровадження нової системи фінансування лікарень

З 1 червня МОЗ запровадить нову систему фінансування лікарень. Про це заявив міністр охорони здоровя Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, міністерство терміново готує зміни до деяких нормативних актів.

"До 1 червня ми запровадимо такі принципи фінансування. МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативних актів, яким буде передбачено, що всі заклади, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу отримають фінансування з держбюджету не менше ніж в 2019-му році", - заявив Степанов.

За його словами, дефіцит фінансування наразі є майже в тисячі лікарнях країни.

"Медреформа у тому вигляді, в якому ми отримали означає звільнення близько 50-ти тисяч мед працівників, закриття 332 лікарень - через дефіцит фінансування. Якщо ситуацію залишити на призволяще, то поодинокі звернення та страйки стануть щоденними массовими явищами. Дефіцит спостерігається у 984 лікарнях з 1747-ми", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що міняти підхід до медичної реформи потрібно після епідемії коронавірусу в Україні. Він також піддав критиці те, що в українській медицині більшість процесів виконуються в ручному режимі.