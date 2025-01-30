Степаненко официально ушел из "Шахтера": где продолжит карьеру легенда

Об уходе полузащитника пресс-служба "горняков" сообщила сразу по окончании матча 8-го тура Лиги чемпионов против немецкой "Боруссии" (1:3). Степаненко в этой игре вышел на замену на 89-й минуте. Сообщается, что это был последний матч легенды в составе "горняков".

В сообщении пресс-службы отмечается, что подробности ухода раскроют позже. Однако есть информация, что Степаненко продолжит карьеру в турецком "Эюпспоре". Эта команда проводит первый сезон в местной Суперлиге и выступает довольно удачно: занимает в таблице 4-ю строчку после 21-го тура. Коллектив представляет один из районов Стамбула - Эюп.

Уже 30 января Степаненко прибудет в Турцию, где должен заключить соглашение с новой командой. Свой следующий матч "Эюпспор" сыграет в пятницу, 31 января - дома против "Сивасспора".

Кто такой Тарас Степаненко

35-летний уроженец поселка городского типа Великая Новоселка Донецкой области. Воспитанник футбольной школы запорожского "Торпедо". В элите украинского футбола дебютировал в составе другой запорожской команды - "Металлурга" - 4 марта 2007 года в матче против киевского "Динамо". Полузащитнику тогда было 17 лет.

Весной 2010 года перешел в "Шахтер". Отыграл за донецкий клуб 439 матчей, в которых отметился 29 голами и 25 передачами. С "горняками" выиграл 10 титулов чемпиона Украины, 8 раз побеждал в Кубке и 5 - в Суперкубке.

В составе сборной Украины провел 87 матчей, забил 4 гола. Участвовал в чемпионатах Европы 2016, 2020 и 2024 годов. В нескольких матчах выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой.