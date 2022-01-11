Stellantis Україна підбиває підсумки операційної діяльності у 2021 році

За підсумками 2021 року український автомобільний ринок показує активне зростання продажів. Навіть попри всі карантинні обмеження та проблеми з напівпровідниками для виробництва автомобілів, у результаті 2021 виявився позитивним для українського автомобільного ринку. Багато в чому завдяки активній роботі операторів ринку, включаючи й представництво Stellantis в Україні.

Автомобільний ринок України у 2021 році

Вперше з 2014 року автомобільний ринок України подолав знакову позначку в 100 тис. проданих автомобілів. Так, за 2021 рік реалізовано 116,3 тис. нових автомобілів – з них 103,65 тис. легкових та 12,7 тис. комерційних (LCV). Дані результати відразу на 22% кращі у порівнянні з показниками продажів 2020 року.

Представництво Stellantis в Україні (Бренди PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles) за підсумками 2021 року контролює майже 10% автомобільного ринку України – сумарний продаж автомобілів вищевказаних Брендів перевищив 11 тис. одиниць. Причому кожен із брендів зумів відзначитися своїми досягненнями.

OPEL в Україні: найдинамічніше зростання серед брендів Stellantis в Україні

За підсумками 2021 року в Україні було продано близько 1,4 тис. автомобілів OPEL, що на 92% більше у порівнянні з продажем у 2020 році. Таким чином, OPEL став найбільш динамічно зростаючим Брендом представництва Stellantis в Україні.

Насамперед у цьому заслуга постійного розвитку модельного ряду OPEL. Так, новинка OPEL Mokka за підсумками 2021 знайшла близько 180 покупців - і це лише трохи поступається результатам продажів автомобіля Opel Crossland (250 одиниць). Але слід враховувати, що кросовер OPEL Crossland продавався весь рік, а новинка OPEL Mokka стартувала лише у другій половині – тобто потенціал у моделі величезний. І повністю його реалізувати допоможе поступове розширення модельного ряду OPEL Mokka: наприклад, восени в гаму моделі було додано версію GS Line, а наприкінці року оголошено ціни на електромобіль. Mokka-е.

Також варто відзначити хороші продажі "старшого" кросовера – автомобіль OPEL Grandland X знайшов 365 покупців. Та із запланованим запуском оновленої версії моделі в Україні, можна розраховувати на подальші хороші продажі. Нарешті, українським покупцям припала до смаку практична модель OPEL Combo, яка є ідеальним помічником для сім'ї та бізнесу: за підсумками 2021 року в Україні реалізовано 293 автомобілі.

DS Automobiles в Україні: готовність до електрифікації та майбутніх новинок

Преміальний бренд DS Automobiles поки що представлений в Україні лише двома моделями: компактним кросовером DS 3 Crossback та флагманським кросовером DS 7 Crossback. Причому обидва автомобілі приблизно однаково популярні у покупців – молодша модель реалізована у кількості 74 екземплярів, старший кросовер продано у кількості 70 одиниць.

Продажі флагманського кросовера допомогла зміцнити нова електрифікована версія E-Tense: plug-in гібрид з повним приводом, сумарна потужність 300 к.с., розгін до сотні за 5,9 секунд, можливість руху тільки на електротязі. Таким чином, кросовер DS 7 Crossback E-Tense відкриває нову сторінку Бренду в Україні. І це далеко не єдина новинка Бренду DS Automobiles, яка приваблюватиме покупців у найближчому майбутньому: наприкінці 2021 року для України було анонсовано крос-купе DS 4 і найближчим часом будуть розкриті подробиці бізнес-седану DS 9 – продажі стартують у 2022 році.

CITROЁN в Україні: лідер сегменту комерційних автомобілів в Україні

Бренд CITROЁN досяг дуже важливого результату - лідерство на ринку легких комерційних автомобілів (LCV). Усього за підсумками 2021 року в Україні було реалізовано майже 4,6 тис. автомобілів CITROЁN, що на 56% більше у порівнянні з результатами продажів у 2020 році.

І більш ніж половина із загальних продажів Бренду припадає саме на комерційні автомобілі. Безумовний лідер – компактний вен CITROЁN Berlingo: продано 1845 одиниць. Крім того, особисті результати показала і флагманська модель CITROЁN Jumper – реалізовано 1067 автомобілів..

У сегменті пасажирських моделей відомі бестселери CITROЁN зберегли свої позиції: компактні, недорогі, економічні автомобілі легко знаходять все нових і нових покупців. Але особливо варто відзначити хороші продажі кросовера CITROЁN C5 Aircross (реалізовано 385 одиниць): покупці оцінили комфортну підвіску і просторий салон цього автомобіля. Також чудово стартували продажі крос-хетчбека CITROЁN С4 - автомобіль дебютував лише в самому кінці 2021 року, але вже розійшовся по Україні в кількості 124 одиниць. Ймовірно, це майбутній бестселер Бренду на 2022 рік!

PEUGEOT в Україні: найбільші продажі Stellantis в Україні

Нарешті, Бренд PEUGEOT підводить межу під підсумками 2021 року на правах лідера Stellantis в Україні – реалізовано 4,93 тис. автомобілів, що на 14% більше у порівнянні з продажами у 2020 році..

Відмінні результати продажів показали всі ключові бестселери Бренду: седан PEUGEOT 301 (продано 1695 автомобілів), кросовер PEUGEOT 2008 (продано 785 автомобілів), кросовер PEUGEOT 3008 (продано майже 750 автомобілів). Нарешті, варто відзначити й хороші результати універсального вена PEUGEOT Rifter – у 2021 році реалізовано 535 автомобілів.

Загальні плани представництва Stellantis в Україні на 2022 рік

Успіхи 2021 року є міцним підґрунтям для нових досягнень у 2022 році. Головна стратегічна мета для представництва Stellantis в Україні – зайняти понад 10% автомобільного ринку України. Цей результат мають забезпечити як вже відомі бренди PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles, так і новий бренд, який приєднається до "родини" Stellantis в Україні – культовий та легендарний JEEP!

Для бренду JEЕP розпочинається нова ера в Україні у складі концерну Stellantis починаючи з 1 червня 2022 року. Зараз ми маємо 4 основні напрямки роботи з брендом та його подальшим розвитком на ринку України. Насамперед це розвиток дилерської мережі та супутніх послуг бренду. Зручне географічне розташування, світлі та сучасні салони, якісні доступні послуги – це саме те, що формує лояльність Бренду та бажання приєднатися до цього ком'юніті.

Наступним етапом роботи з брендом JEEP є перезапуск 4-х нових моделей. Потужні, швидкі, високотехнологічні автомобілі, які поєднують легендарні позашляхові можливості бренду JEEP. Також в Україні будуть представлені численні нові моделі інших брендів: OPEL Astra, DS 4 і DS 9, PEUGEOT 308. Крім того, особливий акцент буде зроблено на просуванні електрифікованих автомобілів: електромобілів і plug-in гібридів..

Мікс сильних Брендів та різних моделей – шлях до успіху Stellantis в Україні!