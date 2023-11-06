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Стефанишина об отчете ЕК по Украине: оценка будет однозначно положительной

Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия положительно оценит прогресс Украины на пути в Евросоюзв докладе, который обнародуют уже в среду, 8 ноября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Я бы сказала, что оценка будет однозначно положительной, потому что мы находимся в постоянном контакте с Еврокомиссией, обсуждаем шаги и договариваемся о тех шагах, которые нам удалось реализовать", - подчеркнула министр. 

По ее словам, когда речь идет о семи рекомендациях Еврокомиссии для Украины, наша страна выполнила все, что было согласовано. 

Переговоры о вступлении в Евросоюз

Напомним, Украина ожидает, что переговоры о ее вступлении в Евросоюз начнутся уже до конца 2023 года. 

На этой неделе Еврокомиссия должна представить отчет о прогрессе нашей страны на пути в ЕС. Как ожидают украинские власти, в нем должна содержаться рекомендация о начале вступительных переговоров. 

По информации Reuters, Украина все же получит "зеленый свет" на начало переговоров, но нашей стране также выдвинут определенные условия. 

 

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ЕврокомиссияЕвросоюзВступление в ЕСОльга Стефанишина