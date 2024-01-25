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Стефанишина о вступлении Украины в ЕС: процесс переговоров фактически начался

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский союз уже фактически начался.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть сегодня почти трехчасовая встреча команд, где мы очень детально обсуждали вопросы. Разных дедлайнов и сроков тоже много. Сегодня мы тоже фактически начали переговорный процесс, его подготовку", - пояснила вице-премьер-министр.

Она пояснила, что в марте Украина ожидает очередное заседание на уровне лидеров. А к тому времени готовятся технические документы.

"С точки зрения наших ожиданий, могу сказать, что этот процесс (переговоров о вступлении в ЕС - ред.) стартовал именно сегодня. Мы сегодня начали процесс скрининга - это процедура, которая предусматривает консультации по всем секторам, по которым будут переговоры дальше", - отметила Стефанишина.

По словам вице-премьер-министра, этот шаг фактически является основным процессом, после которого будет сформирована переговорная позиция Украины и ЕС.

"После этого будут переговоры. Поэтому без этого процесса, который мы начали сегодня, начать переговоры невозможно. Это важно, что мы сейчас в нем (в процессе - ред.)", - добавила она.

Переговоры Украины о вступлении в ЕС

Европейская комиссия 8 ноября 2023 рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых для старта переговоров реформ.

Еврокомиссия может в конце зимы оценить успехи Украины в проведении евроинтеграционных реформ, необходимых для вступления в ЕС. От этого будет зависеть начало переговоров по поводу будущего членства страны в сообществе.

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