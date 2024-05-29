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Стефанишина рассказала об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вашингтоне

Фото: вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, Украина ожидает принятия западными партнерами стратегических решений по противовоздушной и противоракетной обороне нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину в эфире телемарафона.

"Мы достаточно интенсивно готовимся к саммиту НАТО. День назад у меня было заседание Совета Украина-НАТО, на котором я представила наши ожидания от саммита НАТО. Мы также готовим двустороннее решение, специальное заявление Совета Украина-НАТО", - сказала Стефанишина.

По ее словам, президент Владимир Зеленский не просто приглашен на саммит НАТО в Вашингтоне, а в рамках саммита будет проведено заседание Совета Украина-НАТО на уровне лидеров стран. Соответственно будет совместное заявление.

"Мы отдельно подчеркиваем, что саммит должен стать площадкой для принятия стратегических решений по противовоздушной и противоракетной обороне Украины. Проходят соответствующие консультации. Мы тестируем Альянс на способность скоординировать свои усилия и закрыть небо Украины или через двусторонние решения, или через более комплексные решения", - отметила министр.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне пройдет юбилейный саммит НАТО.

Как отмечал советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан, помощь Украине станет одним из ключевых вопросов в ходе саммита. В частности, во время мероприятия будут обсуждать дальнейшие поставки оружия.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина ожидает исторических решений на саммите НАТО.

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НАТОВашингтонОльга Стефанишина