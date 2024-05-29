Стефанишина рассказала об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вашингтоне

"Мы достаточно интенсивно готовимся к саммиту НАТО. День назад у меня было заседание Совета Украина-НАТО, на котором я представила наши ожидания от саммита НАТО. Мы также готовим двустороннее решение, специальное заявление Совета Украина-НАТО", - сказала Стефанишина.

По ее словам, президент Владимир Зеленский не просто приглашен на саммит НАТО в Вашингтоне, а в рамках саммита будет проведено заседание Совета Украина-НАТО на уровне лидеров стран. Соответственно будет совместное заявление.

"Мы отдельно подчеркиваем, что саммит должен стать площадкой для принятия стратегических решений по противовоздушной и противоракетной обороне Украины. Проходят соответствующие консультации. Мы тестируем Альянс на способность скоординировать свои усилия и закрыть небо Украины или через двусторонние решения, или через более комплексные решения", - отметила министр.