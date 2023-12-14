Стефанишина рассказала, одобрит ли ЕС программу поддержки на 50 млрд евро для Украины

Решение о предоставлении Украине программы поддержки на 50 млрд евро будет найдено странами-членами ЕС. У партнеров есть четкое понимание о том, что поддержка Киева должна продолжаться.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"На встречах в Брюсселе подчеркнула критическую важность продления макрофинансовой поддержки для Украины, что обеспечит необходимую прогнозируемость для всех институтов страны. Уверена, что решение будет найдено", - констатировала она.

Вице-премьер напомнила, что у Украины есть поддержка государств-членов ЕС в вопросе предоставления пакета финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

"Есть понимание, что принятие этого решения является вопросом экономической стабильности и выживания Украины. В то же время, соответствующая помощь является частью общей бюджетной рамки Европейского союза, и есть определенные дискуссии по бюджетным вопросам. Но среди партнеров есть четкое понимание о том, что поддержка Украины должна продолжаться", - добавила Стефанишина.

Помощь Украине от ЕС на 50 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 19 июня. Не стало секретом, что темой общения стали дальнейшая финансовая поддержка Украины и вопросы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России.

Уже 20 июня стало известно, что Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

Как сообщил Bloomberg, помощь будет предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 года. При этом размер ежегодной помощи будет меньше, чем 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.