Стефанішина запропонувала НАТО створити дайджест реформ в Україні: навіщо він потрібен

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зустрілася з віце-президентом Парламентської асамблеї НАТО Аттілою Местерхазі. Вона запропонувала створити дайджест реформ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс віце-прем'єра Стефанішиної .

За словами Стефанішиної, такий дайджест міг би існувати на постійній основі. Вона запропонувала представити його під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться у Києві у 2022 році.

"Така неупереджена інформація допоможе парламентарям краще орієнтуватись у поточних реформах в Україні, щоб разом працювати над подальшим втіленням євроатлантичних прагнень країни", - пояснила вона.