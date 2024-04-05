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Стефанишина подтвердила, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Абсолютно все союзники поддерживают идею предоставления Украине официального приглашения к вступлению в НАТО, кроме двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

The New York Times сегодня сообщило, что США и Германия выступают против начала переговоров по вступлению Украины в НАТО. По мнению Стефанишиной, цель данной публикации заключалась в подготовке стран НАТО и Украины к тому, каких решений ждать или не ждать на предстоящем саммите Альянса.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявила, что повестку дня вопросов, связанных с Украиной, определяет и Украина. Она подчеркнула, что для Украины вопрос приглашения в НАТО есть на повестке дня и он будет на повестке дня столько, сколько нужно до того, чтобы это решение было принято.

"Формат приглашения предложила сама Украина, как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть на повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция именно этих двух стран (Германии и США - ред,)", - пояснила Стефанишина.

По словам вице-премьера, США и Германия против приглашения Украины в НАТО, потому что это уже не просто разговоры, а реальное решение.

"Потому, что это реальное решение. Приглашение - это реальное решение", - подчеркнула она.

 

Саммит НАТО

Саммит НАТО в Вашингтоне - саммит НАТО, который состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящен 75-летию Альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время саммита НАТО в Вильнюсе.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Соединенные Штаты рассчитывают обсудить разработку "дорожной карты" вступления Украины в НАТО на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

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