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Стефанишина обсудила с Сийярто выполнение Украиной рекомендаций Еврокомиссии

Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанишину в Twitter.

"Состоялся важный обмен мнениями с Петером Сийярто в преддверии саммита Европейского совета. Подробно обсудили шаги по реформированию, которые Украина сделала в рамках 7 рекомендаций, с особым акцентом на защиту прав национальных меньшинств", - рассказала чиновница. 

Стефанишина напомнила, что в пятницу, 8 декабря, украинский парламент проголосовал за важные изменения в вопросе нацменьшинств, которые были разработаны в процессе широкого инклюзивного диалога. 

"Достигнута договоренность о совместной работе с венгерской стороной для обеспечения их надлежащей реализации. Надеюсь встретиться в Киеве на днях", - добавила министр. 

Скандальная позиция Венгрии

Напомним, Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Она может заблокировать это решение на предстоящем саммите лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря. 

Сегодня, 11 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Главной темой стало вступление Украины в ЕС. 

В свою очередь Сийярто после встречи с Кулебой отмечал, что ЕК якобы не осознает, какое влияние на все сообщество окажет членство Украины. 

 

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ВенгрияВступление в ЕСОльга Стефанишина