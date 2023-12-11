Стефанишина обсудила с Сийярто выполнение Украиной рекомендаций Еврокомиссии

"Состоялся важный обмен мнениями с Петером Сийярто в преддверии саммита Европейского совета. Подробно обсудили шаги по реформированию, которые Украина сделала в рамках 7 рекомендаций, с особым акцентом на защиту прав национальных меньшинств", - рассказала чиновница.

Стефанишина напомнила, что в пятницу, 8 декабря, украинский парламент проголосовал за важные изменения в вопросе нацменьшинств, которые были разработаны в процессе широкого инклюзивного диалога.

"Достигнута договоренность о совместной работе с венгерской стороной для обеспечения их надлежащей реализации. Надеюсь встретиться в Киеве на днях", - добавила министр.

Скандальная позиция Венгрии

Напомним, Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Она может заблокировать это решение на предстоящем саммите лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

Сегодня, 11 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Главной темой стало вступление Украины в ЕС.

В свою очередь Сийярто после встречи с Кулебой отмечал, что ЕК якобы не осознает, какое влияние на все сообщество окажет членство Украины.