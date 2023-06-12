Стефанишина: Еврокомиссия отменила ограничения на импорт 12 групп товаров из Украины

Европейская комиссия исключила из продленного списка ограничений на ввоз аграрной продукции из Украины 11-12 групп товаров, при этом шесть видов остаются под запретом на импорт.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника " Суспільному ".

Она отметила, что ЕК в этом вопросе прислушалась к украинской стороне при принятии решения о продлении ограничений 5 июня.

Также Стефанишина рассказала, что определенная часть экспорта продукции освободилась, при этом, например, Польша продолжила "физическую блокировку" своей границы, и это "условие отмены этих ограничений, отказ от финансирования и субсидии польским фермерам".

"Поэтому мы безотлагательно обратились в Европейскую комиссию с тем, что такая блокировка должна быть завершена. И сегодня, по нашей информации, украинско-польская граница с польской стороны будет освобождена от блокировщиков, мы сможем возобновить экспорт хотя бы той продукции, которая идет по всему миру, а не в Польшу", - подчеркивает вице-премьер-министр.

По словам чиновника, в целом потери Украины от запрета на импорт расцениваются в сотни миллионов евро.

Украиская сторона ожидает в ближайшую неделю первое заседание координационной платформы, на которой обсудят вопрос компенсации ущерба с апреля 2023 года, когда "началось действие односторонних мер, не тех, которые ввела Европейская комиссия".

Запрет на импорт из Украины

Евросоюз 2 мая ввел ограничения на импорт украинского продовольствия, чтобы снять чрезмерное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Так, этим страны жаловались, что дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

В связи с этим Еврокомиссия выделила 100 млн евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

5 июня стало известно, что ЕК продлила запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС до 15 сентября.