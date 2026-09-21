Стефанчук скептичен по поводу выборов в "Дії": не хочу, как с "Евровидением"

Стефанчук о выборах в "Дії"

По мнению нардепа, проведение в Украине выборов в "Дії" на данный момент времени невозможно.

По словам Стефанчука, подобные электронные выборы проводит только страна-агрессор.

"И когда преступник Путин сидит и "кликает" на компьютере с неактивированным Windows, и голосует, то, вероятно, будут вопросы к результатам этих выборов. Кроме этого, мы упираемся в нормы Конституции, потому что выборы должны обеспечивать непосредственное голосование", - говорит Стефанчук.

Он отметил, что выборы должны отвечать основным критериям:

демократичности,

безопасности,

доверию.

"Это сделать очень сложно в нынешних условиях. Поэтому я думаю, что пока это малоперспективно в ближайшее время", - думает Стефанчук.

Он добавил, что с уважением относится к "Дії" и сам голосует, однако есть нюанс.

"Но не хочу, чтобы на выборах Президента или Верховной Рады у нас было то, что было на голосовании на Евровидении", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что специальный законопроект, который должен урегулировать порядок проведения первых послевоенных выборов в Украине, готов сейчас примерно на 65%. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.