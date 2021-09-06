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Стефанчук розповів, коли Рада розгляне закон про місцевий референдум

Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав терміни, коли парламент розглядатиме закон про місцевий референдум. Це може статися вже цієї осені.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я дуже сподіваюся, що цієї осені ми його (закон про місцевий референдум, - ред.) обов'язково винесемо в зал для ухвалення за основу. Ми проводили громадське обговорення, зараз аналізуємо ті пропозиції, які отримали від людей. І потім вже, враховуючи ці пропозиції, ми його доопрацюємо до другого читання", - сказав Стефанчук.

За його словами, в цей закон було закладено велику кількість запобіжників, аби "не допустити сепаратизму та інших негативних явищ", щоби місцевий референдум використовувався для блага громад.

Стефанчук зазначив, що це також і стосується закону про всеукраїнський референдум.

"І громада повинна теж мати дієвий інструмент впливу на місцеве самоврядування. Ось це важливо - дати реальний дієвий механізм, стоп-кран чи паличку погонича. Там вже, зрозуміло, менше вимог, але ми прописали все необхідне", - підкреслив віце-спікер ВР.

Він додав, що документ передбачає можливість оголошувати недовіру і звільняти мера, розпускати раду, тобто не тільки розв'язання питань господарки, але й реальний вплив на те чи інше рішення політичне, кадрове місцевого рівня.

Нагадаємо, законопроект про місцевий референдум №5512 у травні внесли до Верховної Ради.

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