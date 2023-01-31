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Стефанчук провел встречу с главой Национального собрания Франции: о чем говорили

Фото: Стефанчук провел встречу с главой Национального собрания Франции facebook.com/stefanchuk.official
Автор: Олег Васкив

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 30 января провел встречу с главой Национального собрания Франции Яэлем Брон-Пиве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата.

Парламентарий рассказал, что во время переговоров в центре внимания были:

  • оружие;
  • восстановление Украины;
  • формула мира.

Кроме того, стороны обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления, ее международную изоляцию и необходимость признания террористическим государством.

"Следующие дни будут рядом еще таких же важных для нашей страны встреч", - добавил Стефанчук.

Напомним, украинская "формула мира" состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

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ФранцияРуслан СтефанчукВойна России против Украины