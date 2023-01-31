Стефанчук провел встречу с главой Национального собрания Франции: о чем говорили

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 30 января провел встречу с главой Национального собрания Франции Яэлем Брон-Пиве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата.
Парламентарий рассказал, что во время переговоров в центре внимания были:
Кроме того, стороны обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления, ее международную изоляцию и необходимость признания террористическим государством.
"Следующие дни будут рядом еще таких же важных для нашей страны встреч", - добавил Стефанчук.
Напомним, украинская "формула мира" состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.
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