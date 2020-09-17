Стефанчук оголосив про виключення Юрченка з СН

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення з фракції "Слуга народу" народного депутата Олександра Юрченка. Він зачитав відповідне оголошення.

Про це Стефанчук сказав перед закриттям пленарного засідання ВР.

"Відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 14 вересня 2020 року, повідомляю про виключення зі складу фракції... народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича", - зазначив перший замглави парламенту.

Відзначимо, раніше Офіс президента заявив про зухвалу поведінку Юрченка. В ОП очікують, що він буде співпрацювати з правоохоронцями. У президента Володимира Зеленського сподіваються, що матеріали у цій справі зібрані в достатній кількості, щоб було можливим довести відповідні звинувачення у суді.

Як писало РБК-Україна раніше, НАБУ опублікувало матеріали справи нардепа; він завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар - "надати плюшки".

Після публікації матеріалів стало відомо, що він виходить з фракції "Слуга народу".

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру.