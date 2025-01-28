Стаж, пенсии и не только. В Госслужбе занятости рассказали о преимуществах официальной работы

"Что дает официальное трудоустройство? Во-первых, это страховой стаж, от которого зависят будущие пенсионные выплаты. Во-вторых, это гарантии государственных выплат при несчастных случаях на производстве. Об этом никто никогда не думает, пока не наступает этот случай на производстве. Я уже не говорю об оплате больничных", - сказала она.

Жовтняк напомнила, что кроме того, наши налоги и сборы идут на финансирование войска, школ и больниц, пенсий и т.д.

Директор Государственной службы занятости убеждена, что работники должны быть официально оформлены на работе. "Не всегда люди понимают, зачем это нужно, особенно молодежь. Часто они недооценивают важность страхового стажа, считая, что достаточно заработать много денег до пенсии. Но невозможно прогнозировать, что будет через 20-25 лет", - сказала она.

Как отметила Жовтяк, неформальная занятость существовала в Украине и до полномасштабного вторжения, но война усилила негативные тенденции.

"Побороть неформальное трудоустройство - задача непростая. Страны Европейского Союза тоже проходили этот путь, у них раньше также был значительный неформальный сектор занятости", - сообщила она.

Жовтяк рассказала, что как-то спросила у своих европейских коллег, как они борются с неформальным трудоустройством.

"Первое, о чем они сказали, это - превентивные меры. Их налоговая служба через соответствующие реестры видит обороты предприятий и количество наемных работников. Если количество работников не соответствует оборотам компании, то руководству такого предприятия направляется "мотивационное" письмо. Суть такого письма условно следующая: анализ деятельности компании выявил признаки возможного неформального оформления сотрудников на работу, поэтому руководству рекомендуется подойти ответственно к оформлению работников", - сообщила директор Государственной службы занятости Украины

По их словам, следующее контрольное мероприятие состоится через определенное время. В случае, если ситуация с оформлением работников не исправится, компанию ждет проверка.

"По свидетельству европейских коллег, такой подход работает. Он не исключает контрольные мероприятия в отношении бизнеса. Другого пути я не вижу. Но перед проведением проверок следовало бы проводить упомянутые превентивные меры. Условно: сначала - "письмо доброжелательности". Если же эта мера не сработала, то дальше - предупредительное письмо, а уже дальше - проверка", - добавила она.