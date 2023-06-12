Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

В мае 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,9% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (11,6%). Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,8% до 0,9%.

По данным НБУ, за май ставки по гривневым депозитам для предприятий упали с 11,4% до 10,8% годовых, по валютным выросли с 0,4% до 0,7% годовых.

Депозитный портфель банков за май вырос на 1,7% до 2,06 трлн гривен, в т.ч. предприятий вырос на 3,6% до 1,069 трлн гривен, населения не изменился - 941 млрд гривен. При этом граждане увеличили вложения в гривне на 2,0% и сократили валютные депозиты на 3,5%.

Меры НБУ и повышение ставок

Как сообщало РБК-Украина, НБУ с июня 2022 года проводит политику, нацеленную на рост привлекательности депозитов в гривне.

В результате сегодня большинство банков, включая маркетмейкеров, предлагают по вкладам в национальной валюте от 3-х месяцев 15-20% годовых. Такая доходность позволяет защитить сбережения от инфляционного обесценения. По прогнозу НБУ, в текущем году инфляция замедлится до 15%, а в следующем - ниже 10%.