Ставки снижаются: под какой процент можно разместить деньги в банке

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозитный портфель банков для населения вырос на 2,2% до 1,119 трлн гривен и превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Ставки и инфляция

Отметим, сейчас ставки по депозитам по-прежнему превышают уровень ожидаемой инфляции (8,2%).

В апреле НБУ снизил учетную ставку до 13,5%. От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%. Это приведет к падению ставок по депозитам в ближайшие месяцы.