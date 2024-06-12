Ставки снижаются: под какой процент можно разместить деньги в банке

В мае 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых, что на 0,2 п.п ниже, чем месяц назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).
Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.
Депозитный портфель банков для населения вырос на 2,2% до 1,119 трлн гривен и превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен).
Отметим, сейчас ставки по депозитам по-прежнему превышают уровень ожидаемой инфляции (8,2%).
В апреле НБУ снизил учетную ставку до 13,5%. От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%. Это приведет к падению ставок по депозитам в ближайшие месяцы.
По данным НБУ, в Украине на 1 апреля 2024 года работало 63 банка. Больше всего средств населения было в государственных ПриватБанке - 388,8 млрд гривен и Ощадбанке - 187,2 млрд гривен