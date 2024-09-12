Ставки снижаются: какой доход по депозитам предлагают банки в гривне и в долларах

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в августе 2024 года составили 10,6% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,1%.

Депозитный портфель банков для населения вырос за август на 0,8% до 1,147 трлн гривен и превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Учетная ставка НБУ и ставки по депозитам

С июля прошлого года НБУ постепенно снижал учетную ставку (с 25% до 13%), а затем снижались и ставки по кредитам и депозитам для бизнеса и населения.

Как отмечают в НБУ, ставки по срочным гривневым депозитам и государственным облигациям (ОВГЗ), несмотря на снижение, обеспечивают защиту от инфляционного обесценения, то есть остаются выше текущего и прогнозного уровня инфляции. Ставки по ОВГЗ колеблются от 12,5 до 17%.

По прогнозу НБУ, потребительские цены в 2024 году вырастут на 8,5%, но уже в следующем году инфляция замедлится до 6,6%, а в дальнейшем - до цели 5%.

В то же время, наличный курс доллара за год вырос на 9,6% с 37,8 грн/доллар в августе прошлого года до 41,4 грн/доллар в августе текущего года. Таким образом, покупка валюты была столь же выгодна, как и размещение денег на депозит. В следующем году курс доллара может вырасти примерно на 10% до 45 гривен. Такие цифры закладывают в свои расчеты правительство и МВФ.