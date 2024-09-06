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Наличный доллар с начала года подорожал почти на 10%, но рост замедлился: данные НБУ

Украина, Пятница 06 сентября 2024 10:47
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Наличный доллар с начала года подорожал почти на 10%, но рост замедлился: данные НБУ Фото: Курс доллара в августе вырос до 41,43 гривен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2024 года вырос на 0,2% до 41,43 гривен. За последний месяц рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 9,5% (3,60 гривен).

При этом официальный курс на конец августа составил 41,19 грн/доллар, что на 8,4% выше, чем в конце декабря (37,98 грн/доллар).

Наличный доллар с начала года подорожал почти на 10%, но рост замедлился: данные НБУ

Ситуация на рынке в августе

Как заявили в НБУ, спрос на валюту в Украине в августе 2024 года снизился как на межбанковском, так и на наличном сегментах. Обменный курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, незначительно девальвировав за месяц. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1%, сократившись в конце августа до 0,4%.

Население Украины в августе 2024 года купило в банках 780,8 млн долларов. Объем покупки сократился на 30,1% по сравнению с июлем, когда украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты.

Кроме того, НБУ в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,679 млрд долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле.

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