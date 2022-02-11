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Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит

Автор: Олександр Білоус

У січні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,3% річних. Порівняно з кінцем 2021 року ставки зросли на 0,1 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті в січні 2022 року впали на 0,1 в.п. до 0,5% річних.

У січні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств склали 4,9%, що на 0,2 п.п. вище. За валютними депозитами ставки впали з 1,4% до 1,3% річних.

Депозитний портфель банків за місяць скоротився на 1,3% до 1 482 млрд гривень, у т. ч. населення скоротився на 2,0% до 706 млрд гривень, підприємств скоротився на 1,5% до 756 млрд гривень

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків у січні 2022 року в національній валюті становили 32,7% річних. Це вище, ніж у грудні 2021 року (32,0%).

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